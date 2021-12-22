В Украину входит "банк без отделений" Revolut. Почему сейчас и как это повлияет на рынок?

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В середине ноября стало известно, что британская финтех-компания Revolut зарегистрировала юрлицо в Украине. Ее руководителем стал соучредитель сервиса украинец Влад Яценко. Эта новость спровоцировала обсуждение возможности полноценного запуска Revolut в Украине. В своей колонке основатель финтех-фонда N1 Никита Измайлов рассказал, почему британская компания заинтересовалась нашим рынком сейчас, как она планирует на нем работать и что будет дальше.

Что такое Revolut

Revolut — банковский сервис "без отделений". Его основали Николай Сторонский и украинец Влад Яценко. Продукты Revolut — приложение и карта, привязанная к нескольким счетам в разных валютах. К примеру, если платить в евро, средства спишутся с соответствующего счета. Если их недостаточно, валюту можно конвертировать между счетами. Также Revolut позволяет покупать криптовалюту и ценные бумаги. У компании примерно 16 млн клиентов и более 150 млн транзакций в месяц.

Как компания нарастила свое присутствие в Украине

Revolut начала расширять свое присутствие в Украине полгода назад. В мае 2021 года компания открыла 25 вакансий в Киеве. Среди них — Android Software Engineer, Front-End Engineer, HR-менеджер, Java Backend Engineer. В компании подтверждали, что действительно нанимают в Украине: "Нам известно о высококлассных специалистах и талантах в Украине. Поэтому мы продолжаем нанимать в этой стране, хоть и немного. Это преимущественно удаленные позиции".

В середине ноября стало известно, что Revolut зарегистрировал официальное юридическое лицо в Украине. Компания называется ООО "Револют Технолоджис Юкрейн". Она появилась в реестре 8 сентября 2021, в Киеве. Судя по адресу, офис находится в БЦ Horizon Park.

Почему Revolut выходит на рынок Украины именно сейчас

Здесь можно выделить три причины:

Роль соучредителя. Влад Яценко — украинец, имеющий необходимые бизнес-контакты в стране. Если обратить внимание на подобные приложения Monzo или N26, то никто из них не смотрит в сторону Украины. Поток транзакций из Европы в Украину. По итогам первого полугодия 2021 года он вырос на 108% по сравнению с доковидным 2019 годом. За четыре первых месяца эта сумма составила почти $4 млрд. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Revolut — одна из самых удобных платформ для перевода денег работников в Украину. Привлечение денежных средств. В феврале 2020 года компания привлекла $500 млн при оценке $5,5 млрд. В июле сервис получил от инвесторов еще $80 млн. Это позволяет выходить на новые рынки, среди которых может быть и Украина.

С какими проблемами Revolut столкнется в Украине

В Украине Revolut сравнима со всеми имеющимися необанками. По количеству пользователей он ближе к monobank. Однако на украинском рынке Revolut менее конкурентоспособен, потому что не сможет кредитовать так, как это делают monobank и sportbank. Причина проста — в модель Revolut не заложили заработок из кредитного портфеля. Она построена на транзакциях.

Маловероятно, что Revolut сможет запуститься у нас без сотрудничества с каким-либо из имеющихся банков или банковской группой с опытом работы в Украине.

Это не простая ситуация для компании, ведь у нее нет собственных экспертов на украинском рынке. Поэтому ей нужно обращаться в местные банки с украинскими собственниками. У последних может быть неоднозначный бэкграунд.

Это важно потому, что Revolut — инвесторская история, "живущая" за счет привлечения денег в новых раундах. Даже теория, что компания может купить долю в одном из украинских банков, выглядит сомнительно. Так Revolut впитает в себя риски банка. Условная коллаборация с "ПУМБом", принадлежащим олигарху Ринату Ахметову, несет риски, на которые британский необанк никогда не пойдет.

Соответственно Revolut требуются партнеры с кристально чистой репутацией и, желательно, 100% зарубежным капиталом. Таких банков в Украине немного, а имеющиеся — технологически пассивные. Среди них — Raiffeisen, OTP, IdeaBank. К ним Revolut придется долго адаптироваться, чтобы была возможность операционного взаимодействия.

Что будет дальше

На сегодняшний день есть два пути, которыми может пойти Revolut в Украине. Первый — согласно моим источникам, компания избрала именно его — создание собственного банка со своей лицензией. Таковой план включает в себя постепенный набор профессионалов, планомерный выход на рынок, пополнение уставного капитала. Это история на два-три года. Второй вариант — покупка мелкого банка. По этому пути пошла казахская компания Kaspi. Она недавно вышла на наш рынок, приобретя "БТА Банк".

Что будет дальше

На сегодняшний день есть два пути, которыми может пойти Revolut в Украине. Первый — согласно моим источникам, компания избрала именно его — создание собственного банка со своей лицензией. Таковой план включает в себя постепенный набор профессионалов, планомерный выход на рынок, пополнение уставного капитала. Это история на два-три года. Второй вариант — покупка мелкого банка. По этому пути пошла казахская компания Kaspi. Она недавно вышла на наш рынок, приобретя "БТА Банк".

По моему мнению, в ближайшее время Revolut получит самостоятельную лицензию и начнет развивать собственный банк или финансовую компанию с очень расширенными функциями.

Под нее будет создан административно-финансовый и технический набор инструментов. И самое важное — Revolut дождется открытия рынка криптовалюты в Украине, чтобы использовать уже имеющийся в Европе опыт.

Что это даст Украине? Если Revolut действительно зайдет, то его объем торговли принесет ликвидность местному рынку, в том числе криптовалютному. Также запуск даст "зеленый" свет для других финтех-проектов, потому что повысит статус Украины для инвесторов в Лондоне и Нью-Йорке.