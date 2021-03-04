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В Украину зайдет новая международная платежная система

04.03.2021, 09:11
В Украину зайдет новая международная платежная система - Фото
Михаил Федоров (Фото: пресс-служба президента)

Министерство цифровой информации ведет переговоры о запуске в Украине новой платежной системы Stripe. Об этом заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Finclub.

"Stripe в Украине точно будет. Сейчас идут переговоры", – отметил он.

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Федоров также добавил, что Минцифры работает над тем, чтобы начать процесс переговоров о появлении платежной системы PayPal в Украине.

"PayPal нужно заходить в Украину. Я думаю, что это мы дожмем обязательно", – подчеркнул он.

Stripe – сервис, который позволяет компаниям получать онлайн-платежи в нескольких валютах. Платежная система уже работает в ЕС, Австралии, США, Канаде, Японии, Гонгконге, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.
  • На рынке Украины работает 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами. О финансовом рынке в цифрах читайте тут.

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Юрий Тарасовский
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Paypal платежная система Михаил Федоров Stripe
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