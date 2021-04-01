В Украину зайдет японская международная платежная система
01.04.2021, 12:05
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)
Международная карточная платежная система JCB Payment System (Япония) выходит на украинский рынок. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Система будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам систем.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
В Нацбанке отмечают, что приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Также это будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией.
JCB Payment System стала пятой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент. Это самая большая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.
- На рынке Украины работает 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами. О финансовом рынке в цифрах читайте тут.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник складу IT
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетологРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии