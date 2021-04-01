В Украину зайдет японская международная платежная система

Международная карточная платежная система JCB Payment System (Япония) выходит на украинский рынок. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Система будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам систем.

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В Нацбанке отмечают, что приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Также это будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией.

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JCB Payment System стала пятой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент. Это самая большая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.

На рынке Украины работает 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами. О финансовом рынке в цифрах читайте тут.

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Наталия Софиенко

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