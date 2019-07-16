Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

КСУ признал конституционным закон о декоммунизации - Укринформ
16.07.2019, 16:29

В Укрзалізниці озвучили зарплаты и назвали дефицитные профессии

В Укрзалізниці озвучили зарплаты и назвали дефицитные профессии

В этом году средняя зарплата железнодорожников выросла до 11 324 грн в месяц

Зарплата работников региональных филиалов АО Укрзалізниці за январь-май составила в среднем 11 324 грн/мес, что на 14,6% больше средней зарпалты по стране. Такую информацию предоставили в компании на запрос ЦТС.

В УЗ также назвали средний размер зарплаты по некоторым основным специальностям: машинист -21 247 грн, помощник машиниста - 14 799 грн, монтер по текущему содержанию пути - 12 486 грн, монтер пути ПМС - 11 559 грн, осмотрщик вагонов - 11 738 грн.

В начале этого месяца Укрзалізниця информировала, что средняя зарплата украинских железнодорожников в первом квартале 2019 года составляла 11 032 грн в месяц.

По предоставленной УЗ информации, компании больше всего нужны работники основных железнодорожных профессий: монтер пути, составитель поездов, электромонтер контактной сети, тяговой подстанции, осмотрщик-ремонтник вагонов, электромеханик, дежурный по ж/д станции и т.д.

В УЗ признали, что существует проблема оттока кадров за границу, но отметили, что это явление носит общегосударственный характер. "С целью реагирования на миграционные процессы и привлечения к работе в регионы с наибольшим оттоком кадров Обществом введена возможность компенсации расходов за наем (аренду) жилья", - заявили в Укрзалізниці. Кроме того, в компании отметили, что железнодорожникам предлагается "значительный социальный пакет".

Как сообщалось ранее, самая большая разница между зарплатами железнодорожников и средней по области: в Херсонской - 46,4%, Луганской - 45,4%, Ивано-Франковской - 40%, Винницкой - 38,4%. Почти на треть больше зарплата работников Укрзалізниці во Львовской, Харьковской, Одесской и других областях. Наименьшая разница между зарплатами железнодорожников и средней по области: в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой областях. И только в Киеве средняя зарплата опережает зарплату железнодорожников более чем на 20%.

По данным Госстата, средняя номинальная зарплата в Украине в апреле составила 10 269 грн, что на 0,3% больше, чем в марте и на 21,1%  - в годовом измерении.

Отправить:
Распечатать:
Теги: укрзалізниця, зарплата
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 