В Укрзалізниці озвучили зарплаты и назвали дефицитные профессии

Зарплата работников региональных филиалов АО Укрзалізниці за январь-май составила в среднем 11 324 грн/мес, что на 14,6% больше средней зарпалты по стране. Такую информацию предоставили в компании на запрос ЦТС.

В УЗ также назвали средний размер зарплаты по некоторым основным специальностям: машинист -21 247 грн, помощник машиниста - 14 799 грн, монтер по текущему содержанию пути - 12 486 грн, монтер пути ПМС - 11 559 грн, осмотрщик вагонов - 11 738 грн.

В начале этого месяца Укрзалізниця информировала, что средняя зарплата украинских железнодорожников в первом квартале 2019 года составляла 11 032 грн в месяц.

По предоставленной УЗ информации, компании больше всего нужны работники основных железнодорожных профессий: монтер пути, составитель поездов, электромонтер контактной сети, тяговой подстанции, осмотрщик-ремонтник вагонов, электромеханик, дежурный по ж/д станции и т.д.

В УЗ признали, что существует проблема оттока кадров за границу, но отметили, что это явление носит общегосударственный характер. "С целью реагирования на миграционные процессы и привлечения к работе в регионы с наибольшим оттоком кадров Обществом введена возможность компенсации расходов за наем (аренду) жилья", - заявили в Укрзалізниці. Кроме того, в компании отметили, что железнодорожникам предлагается "значительный социальный пакет".

Как сообщалось ранее, самая большая разница между зарплатами железнодорожников и средней по области: в Херсонской - 46,4%, Луганской - 45,4%, Ивано-Франковской - 40%, Винницкой - 38,4%. Почти на треть больше зарплата работников Укрзалізниці во Львовской, Харьковской, Одесской и других областях. Наименьшая разница между зарплатами железнодорожников и средней по области: в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой областях. И только в Киеве средняя зарплата опережает зарплату железнодорожников более чем на 20%.

По данным Госстата, средняя номинальная зарплата в Украине в апреле составила 10 269 грн, что на 0,3% больше, чем в марте и на 21,1% - в годовом измерении.