В Украине выросла средняя зарплата - Госстат

Средняя номинальная заработная плата в Украине в апреле составила 10 269 грн, что на 0,3% больше, чем в марте и на 21,1% - в годовом измерении. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Реальная зарплата в апреле по сравнению с мартом сократилась на 0,8%, а по сравнению с апрелем прошлого года - выросла на 11,2%.

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Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в апреле наблюдался в Днепропетровской (24,9%), Киевской (24,6%), Тернопольской (24,5%), Черниговской (23,2%), Харьковской (22,1%), Ривненской (21,6%), Донецкой (21,6%), Полтавской (21,5%), Черкасской (21,3%), Волынской (21,1%) областях и городе Киев (20,7%).

Самый высокий уровень зарплат в апреле зафиксирован в Киеве (15 876 грн), самый низкий - в Херсонской области (7695 грн).

Данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Исследование Госстата включает только данные об официально трудоустроенных работниках.

В марте средняя номинальная зарплата составила 10 237 грн, феврале - 9 429 грн, январе - 9 223 грн.

Номинальная зарплата - это количество денег, которые получает человек за свою работу, реальная - это количество товаров и услуг, которое можно приобрести на эти деньги. Реальную зарплату считают в соотношении к инфляции.