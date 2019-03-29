Реальная зарплата за год выросла почти на 11% - Госстат

Средняя номинальная зарплата в Украине в феврале составляла 9429 грн, что на 2,2% больше по сравнению с январем текущего года и на 20,4% - с февралем 2018-го. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Реальная зарплата увеличилась на 10,7% по сравнению с февралем прошлого года и на 1,7% по сравнению с январем 2019-го.

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Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 14 513 грн, самый низкий - в Черновицкой области (7 186 грн).

Больше всего средняя зарплата за год выросла в Донецкой (25,1%), Винницкой (23,3%), Запорожской (22%), Тернопольской (21,6%), Киевской (21,5%), Харьковской (21,4%), Полтавской (21,3%), Днепропетровской (21,2%), Николаевской (20,9%), Сумской (20,4%), Ивано-Франковской (19,5%), Ривненской (19,4%) областях и в Киеве (19,7%).

По сферам деятельности заработная плата больше всего за год возросла в профессиональной, научной и технической деятельности (37,1%), финансовой и страховой деятельности (26,3%), в строительстве (25,8%), промышленности (25%), сфере информации и телекоммуникаций (24,2%), в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности (24%), в операциях с недвижимым имуществом (21,4%), сельском хозяйстве (21,3%), здравоохранении (20,6%), деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания (20,2%).

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Исследование Госстата включает только данные об официально трудоустроенных работниках.

Напомним, в январе реальная зарплата выросла на 9,5% в годовом выражении (по сравнению с январем 2018-го), но в месячном выражении (по сравнению с декабрем 2018-го) - упала на 13,6%.

Номинальная зарплата - это количество денег, которые получает человек за свою работу, реальная - это количество товаров и услуг, которое можно приобрести на эти деньги. Реальную зарплату считают в соотношении к инфляции.