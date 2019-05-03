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03.05.2019, 11:43

В Украине за год средняя зарплата выросла почти на четверть

В Украине за год средняя зарплата выросла почти на четверть

По данным Госстата, в прошлом месяце средняя номинальная зарплата составляла 10 237 грн

Средняя номинальная заработная плата в Украине в марте 2019 года составляла 10 237 грн, что на 8,6% больше, чем в апреле и на 22,1% больше, чем в марте предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Реальная заработная плата в марте этого года по сравнению с февралем выросла на 7,6%, а по сравнению с мартом прошлого года - на 12,5%.

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Средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в марте этого года в 2,5 раза выше минимальной заработной платы (4173 грн), отметили в Госстате.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 16 207 грн, самый низкий - в Черновицкой области (7 437грн).

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Исследование Госстата включает только данные об официально трудоустроенных работниках.

Напомним, что по данным ведомства, в феврале 2019 года реальная зарплата выросла на 10,7% по сравнению с февралем 2018-го.

Номинальная зарплата - это количество денег, которые получает человек за свою работу, реальная - это количество товаров и услуг, которое можно приобрести на эти деньги. Реальную зарплату считают в соотношении к инфляции.
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Теги: номинальная зарплата, реальная зарплата
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