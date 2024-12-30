В Укрзалізниці рассказали, будут ли повышать цены на билеты в 2025 году
Повышать тарифы на пассажирские перевозки в 2025 году Укрзалізниця не планирует.
Такую информацию по запросу LIGA.net предоставил департамент информационной политики и стратегических коммуникаций АО "Укрзалізниця".
"Это принципиальное решение Укрзалізниці и правительства", – отметили там.
Свое решение объяснили особой важностью железнодорожных перевозок.
"В настоящее время железная дорога во многих случаях остается фактически безальтернативным транспортом для украинцев. Именно поэтому принято решение, хоть и непростое, учитывая финансовое состояние компании, — не увеличивать тарифы для пассажиров", – говорят в Укрзалізниці.
В то же время не исключено, что стоимость билетов на поезда, курсирующие за пределы Украины, в 2025 году может измениться.
"Тарифы на международные перевозки зависят от достигнутых договоренностей между странами – участниками перевозок", – отмечают в департаменте информационной политики и стратегических коммуникаций АО "Укрзалізниця".
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