В Укрзалізниці рассказали, будут ли повышать цены на билеты в 2025 году

Принятое совместно с Кабинетом министров Украины решение о стоимости проезда поездами в АО "Укрзалізниця" называют принципиальным

Фото: uz.gov.ua

Повышать тарифы на пассажирские перевозки в 2025 году Укрзалізниця не планирует.

Такую информацию по запросу LIGA.net предоставил департамент информационной политики и стратегических коммуникаций АО "Укрзалізниця".

"Это принципиальное решение Укрзалізниці и правительства", – отметили там.

Свое решение объяснили особой важностью железнодорожных перевозок.

"В настоящее время железная дорога во многих случаях остается фактически безальтернативным транспортом для украинцев. Именно поэтому принято решение, хоть и непростое, учитывая финансовое состояние компании, — не увеличивать тарифы для пассажиров", – говорят в Укрзалізниці.

В то же время не исключено, что стоимость билетов на поезда, курсирующие за пределы Украины, в 2025 году может измениться.

"Тарифы на международные перевозки зависят от достигнутых договоренностей между странами – участниками перевозок", – отмечают в департаменте информационной политики и стратегических коммуникаций АО "Укрзалізниця".