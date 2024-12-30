В Укрзалізниці розповіли, чи підвищать ціни на квитки у 2025 році
Підвищувати тарифи на пасажирські перевезення у 2025 році Укрзалізниця не планує.
Таку інформацію на запит LIGA.net надав департамент інформаційної політики та стратегічних комунікацій АТ "Укрзалізниця".
"Це принципове рішення Укрзалізниці та уряду", – зазначили там.
Своє рішення пояснили особливою важливістю залізничних перевезень.
"Наразі залізниця в багатьох випадках залишається фактично безальтернативним транспортом для українців. Саме тому схвалено рішення, хоч і непросте, зважаючи на фінансовий стан компанії, — не збільшувати тарифи для пасажирів", – кажуть в Укрзалізниці.
Водночас не виключено, що вартість квитків на потяги, що курсують поза межі України, у 2025 році може змінитися.
"Тарифи на міжнародні перевезення залежать від досягнутих домовленостей між країнами – учасницями перевезень", – зазначають в департаменті інформаційної політики та стратегічних комунікацій АТ "Укрзалізниця".
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