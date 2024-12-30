В Укрзалізниці розповіли, чи підвищать ціни на квитки у 2025 році

Прийняте спільно з Кабінетом міністрів України рішення щодо вартості проїзду потягами в АТ "Укрзалізниця" називають принциповим

Фото: uz.gov.ua

Підвищувати тарифи на пасажирські перевезення у 2025 році Укрзалізниця не планує.

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Таку інформацію на запит LIGA.net надав департамент інформаційної політики та стратегічних комунікацій АТ "Укрзалізниця".

"Це принципове рішення Укрзалізниці та уряду", – зазначили там.

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Своє рішення пояснили особливою важливістю залізничних перевезень.

"Наразі залізниця в багатьох випадках залишається фактично безальтернативним транспортом для українців. Саме тому схвалено рішення, хоч і непросте, зважаючи на фінансовий стан компанії, — не збільшувати тарифи для пасажирів", – кажуть в Укрзалізниці.

Водночас не виключено, що вартість квитків на потяги, що курсують поза межі України, у 2025 році може змінитися.

"Тарифи на міжнародні перевезення залежать від досягнутих домовленостей між країнами – учасницями перевезень", – зазначають в департаменті інформаційної політики та стратегічних комунікацій АТ "Укрзалізниця".