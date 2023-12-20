В Умани развеяли миф о сверхдоходах от хасидов: К сожалению, ситуация немного другая
Хасиды, ежегодно приезжающие в Умань на празднование иудейского нового года – Рош- ха-Шана, не приносят сверхприбыли в город, ведь горожане в основном не платят налоги за сдачу своего жилья или другие услуги. Об этом в интервью LIGA.net рассказала мэр города Ирина Плетнева.
Она рассказала, что таксисты, например, могут зарабатывать по $200-$300 долларов за выходные.
"Но вот интересно, сколько они налогов уплатили. Во всем мире любой заработок облагается налогом. К сожалению, у нас немного другая ситуация. Тот туристический сбор, о котором мы очень долго говорим, только в этом году начал нормально уплачиваться. В этом году будет 16,4 миллиона", – сообщила Плетнева.
По ее словам, трудно сказать, какой оборот денег на Рош-ха-Шана, "поскольку никто суммы не назовет, ни один не скажет, сколько он имеет".
"К сожалению, в основном платят налоги с аренды жилья хасидам только отели. Те, кто оформлен официально. Но в нашем хасидском районе большое количество объектов, не считающихся гостиницами. Они считаются частными домами. Хотя все же прекрасно понимают, что это практически отели, многоэтажки. Когда ты приходишь проверять, они говорят, во-первых, сейчас ты не имеешь права проверять, потому что военное положение. Но даже если ты приходишь спрашивать, они говорят – так это мои родственники, приехали из Израиля. Братья, сестры, семьи", — рассказала Плетнева.
Сами владельцы домов, по ее словам, – евреи, и не все граждане Украины.
"Есть там среди них граждане Украины. Но это единицы. А в основном все владельцы уже из Израиля, Франции, США", – добавила мэр города.
- 10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил хасидов воздержаться от традиционного паломничества в Умань из-за того, что в ситуации военного вторжения России трудно обеспечить их безопасность.