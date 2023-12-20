В Умани развеяли миф о сверхдоходах от хасидов: К сожалению, ситуация немного другая

Хасиды в Умани (Фото: LIGA.net)

Хасиды, ежегодно приезжающие в Умань на празднование иудейского нового года – Рош- ха-Шана, не приносят сверхприбыли в город, ведь горожане в основном не платят налоги за сдачу своего жилья или другие услуги. Об этом в интервью LIGA.net рассказала мэр города Ирина Плетнева.

Она рассказала, что таксисты, например, могут зарабатывать по $200-$300 долларов за выходные.

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"Но вот интересно, сколько они налогов уплатили. Во всем мире любой заработок облагается налогом. К сожалению, у нас немного другая ситуация. Тот туристический сбор, о котором мы очень долго говорим, только в этом году начал нормально уплачиваться. В этом году будет 16,4 миллиона", – сообщила Плетнева.

По ее словам, трудно сказать, какой оборот денег на Рош-ха-Шана, "поскольку никто суммы не назовет, ни один не скажет, сколько он имеет".



"К сожалению, в основном платят налоги с аренды жилья хасидам только отели. Те, кто оформлен официально. Но в нашем хасидском районе большое количество объектов, не считающихся гостиницами. Они считаются частными домами. Хотя все же прекрасно понимают, что это практически отели, многоэтажки. Когда ты приходишь проверять, они говорят, во-первых, сейчас ты не имеешь права проверять, потому что военное положение. Но даже если ты приходишь спрашивать, они говорят – так это мои родственники, приехали из Израиля. Братья, сестры, семьи", — рассказала Плетнева.



Сами владельцы домов, по ее словам, – евреи, и не все граждане Украины.

"Есть там среди них граждане Украины. Но это единицы. А в основном все владельцы уже из Израиля, Франции, США", – добавила мэр города.

Справка Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю. В 2023-м начинается с вечера 15 сентября и продолжается до вечера 17-го. Вместе с Йом-кипуром Рош ха-Шана – среди важнейших иудейских праздников. Хасиды посещают Умань на Рош ха-Шана, потому что там находится могила цадика Нахмана, основателя этого течения иудаизма. Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю. В 2023-м начинается с вечера 15 сентября и продолжается до вечера 17-го. Вместе с Йом-кипуром Рош ха-Шана – среди важнейших иудейских праздников. Хасиды посещают Умань на Рош ха-Шана, потому что там находится могила цадика Нахмана, основателя этого течения иудаизма.