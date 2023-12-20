В Умані розвіяли міф про надприбутки від паломництва хасидів: На жаль, ситуація трохи інша

Хасиди, які щорічно приїжджають в Умань на святкування юдейського нового року - Рош га-Шана, не приносять надприбутки у місто, адже містяни здебільшого не сплачують податки за оренду свого житла чи надання інших послуг. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповіла мер міста Ірина Плетньова.

Вона розповіла, що таксисти, наприклад, можуть заробляти $200- $300 доларів за вихідні.

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"Але от цікаво, скільки вони податків сплатили. В усьому світі будь-який заробіток оподатковується. На жаль, у нас трохи інша ситуація. Той туристичний збір, про який ми дуже довго говоримо, лише в цьому році почав нормально сплачуватись. Цього року буде 16,4 мільйона", – повідомила Плетньова.

За її словами, важко сказати який обіг грошей на Рош га-Шана, "бо ніхто суми не назве, жоден не скаже, скільки він має".



"На жаль, в основному платять податки з оренди житла хасидам лише готелі. Ті, хто оформлений офіційно. Але в нашому хасидському районі велика кількість об'єктів, які не вважаються готелями. Вони вважаються приватними будинками. Хоча всі ж чудово розуміють, що це практично готелі, багатоповерхівки. Коли ти приходиш перевіряти, вони кажуть, по-перше, зараз ти не маєш права перевіряти, бо воєнний стан. Але навіть якщо ти приходиш запитувати, вони кажуть – так це мої родичі, приїхали з Ізраїлю. Брати, сестри, сім’ї", - розповіла Плетньова.



Самі власники будинків, за її словами, – євреї, і не всі громадяни України.

"Є там серед них громадяни України. Але це одиниці. А в основному – всі власники вже з Ізраїлю, Франції, США", – додала очільниця міста.

Довідка Рош га-Шана – єврейський Новий рік. Святкують його два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрей (вересень/жовтень) за єврейським календарем. У 2023-му починається з вечора 15 вересня і триває до вечора 17-го. Разом із Йом-кіпуром Рош га-Шана – серед найважливіших юдейських свят. Хасиди відвідують Умань на Рош га-Шана, тому що там міститься могила цадика Нахмана, засновника цієї течії юдаїзму. Рош га-Шана – єврейський Новий рік. Святкують його два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрей (вересень/жовтень) за єврейським календарем. У 2023-му починається з вечора 15 вересня і триває до вечора 17-го. Разом із Йом-кіпуром Рош га-Шана – серед найважливіших юдейських свят. Хасиди відвідують Умань на Рош га-Шана, тому що там міститься могила цадика Нахмана, засновника цієї течії юдаїзму.