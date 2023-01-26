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В январе объем возмещения НДС прогнозируется на самом высоком уровне с начала 2022 года

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 16:30
В январе объем возмещения НДС прогнозируется на самом высоком уровне с начала 2022 года - Фото
Фото: depositphotos.com

В январе объем возмещения налога на добавленную стоимость прогнозируется на самом большом с начала 2022 года уровне. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"В этом месяце ожидается наибольшее возмещение НДС с начала 2022 года", – говорится в сообщении.

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По состоянию на 26 января предпринимателям уже возмещено 19 млрд грн, добавил он.

Предыдущий максимальный уровень возмещения налога на добавленную стоимость был зафиксирован в октябре 2022 года – тогда бизнесу вернули 3,6 млрд грн.

  • В Украине наблюдается тенденция к уменьшению количества заблокированных налоговых накладных – в январе заблокированными остаются 0,99% документов против 1,75% в ноябре.
Наталія Софієнко
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возмещение НДС возмещение налога
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