В январе объем возмещения НДС прогнозируется на самом высоком уровне с начала 2022 года
26.01.2023, 16:30
Фото: depositphotos.com
В январе объем возмещения налога на добавленную стоимость прогнозируется на самом большом с начала 2022 года уровне. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"В этом месяце ожидается наибольшее возмещение НДС с начала 2022 года", – говорится в сообщении.
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По состоянию на 26 января предпринимателям уже возмещено 19 млрд грн, добавил он.
Предыдущий максимальный уровень возмещения налога на добавленную стоимость был зафиксирован в октябре 2022 года – тогда бизнесу вернули 3,6 млрд грн.
- В Украине наблюдается тенденция к уменьшению количества заблокированных налоговых накладных – в январе заблокированными остаются 0,99% документов против 1,75% в ноябре.
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