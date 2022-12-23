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Кабмин после жалоб бизнеса смягчил критерии для блокирования налоговых накладных

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 16:25
Кабмин после жалоб бизнеса смягчил критерии для блокирования налоговых накладных - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров на заседании в пятницу смягчил критерии блокирования налоговых накладных, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Проект решения был опубликован на сайте Министерства финансов 21 декабря.

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Предложенными изменениями предусмотрена разовая автоматическая регистрация налоговых накладных и расчетов корректировки, остановленых в период с 14 октября, то есть с тех пор, как у предприятий начали возникать с этим проблемы при условии соблюдения определенных требований.

Постановление также вносит ряд изменений в порядок остановки НН/РК (постановление №1165), из-за которого количество заблокированных накладных увеличилось вдвое.

В частности, расширяются признаки безусловной регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки.

Они исключают из автоматизированного мониторинга налоговые накладные с объемом поставки до 5000 грн и расчеты корректировки, в которых абсолютное значение суммы корректировки на уменьшение или увеличение суммы компенсации не превышает 5000 грн. Общая сумма таких операций в текущем месяце ограничена объемом сделок на общую сумму 500 000 гривен.

Также постановление смягчает критерии рискованности совершения операций, вводит справочник кодов налоговой информации, которая является основанием для включения плательщика в перечень рисковых и т.п.

Постановление вступит в силу через 15 календарных дней после его опубликования.

  • Последние изменения порядка остановки НН/РК, принятые 12 октября 2022 года, отменили действие нескольких нормативных актов, один из которых определял перечень рисковых кодов товаров и видов экономической деятельности. Альтернативные критерии не были определены, поэтому все коды товаров и виды деятельности стали рисковыми.
  • Из-за этого началась массовая блокировка накладных у всего бизнеса – как добросовестного, так и недобросовестного.
  • Бизнес-омбудсмен Роман Ващук заявил, что в результате этого государство фактически получило возможность бесплатно пользоваться оборотными средствами предприятий.

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Андрій Водяний
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