"Порочная практика". Бизнес-омбудсмен отреагировал на блокировку налоговых накладных

Затягивание с возмещением НДС бизнеса приводит к тому, что правительство практически безвозмездно пользуется оборотными средствами компаний. Об этом говорится в предварительных выводах бизнес-омбудсмена Романа Ващука относительно блокирования и рисковости в системе НДС.

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Проблема с возмещением НДС возникла после принятия изменений в постановление Кабинета министров №1165 в октябре 2022 года. До этого у бизнеса годами не было проблем с блокировкой налоговых накладных, а теперь он вынужден подавать обширную дополнительную документацию.

Недостаточная точность алгоритмов налоговой системы мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР) приводит к тому, что останавливаются документы даже добросовестных плательщиков, говорится в выводах.

У поставщика, чью накладную блокирует система, возникает налоговое обязательство, но у его покупателя до момента регистрации этой же накладной нет права на налоговый кредит. Регистрация может затянуться на годы, пока идет судебный процесс, а тем временем государство фактически безвозмездно пользуется оборотным капиталом предприятий, не возмещая ему за это никаких экономических потерь.

Бизнес-омбудсмен считает такую практику порочной.

"Все мы понимаем, что государство теперь финансирует в первую очередь оборону Украины, но затачивать автоматизированные налоговые системы для временного пополнения бюджетных счетов – это близорукий допинг, который замораживает живые деньги именно того законопослушного бизнеса, который должен обеспечить жизнеспособность и восстановление страны", – сказал Ващук.

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Андрій Водяний

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