Вакцинированные пенсионеры уже могут оплатить коммунальные услуги из средств єПідтримки

Вакцинированные украинцы с 14 февраля могут оплатить коммунальные услуги и подписаться на газеты за деньги программы єПідтримка. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

"С сегодняшнего дня вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет за деньги єПідтримки смогут оплатить услуги ЖКХ, а украинцы от 14 лет – подписаться на печатные издания на Укрпоште", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в Минцифре сообщили об увеличении срока использования средств: теперь их можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления, вместо четырех, как было раньше.

Как получить"ковидную тысячу":

иметь зеленый COVID-сертификат о вакцинации; подать заявку на выплату, открыв специальную карточку в одном из банков-партнеров; в приложении "Дія" нажать "Услуги", "єПідтримка" и "Получить помощь".

15 ноября 2021-го президент Владимир Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по 1000 грн. Деньги начали выплачивать с декабря.

24 января Зеленский пообещал еще по 500 грн каждому украинцу за вакцинацию бустерной дозой.

По состоянию на 7 февраля 2022 года программой воспользовались 8 млн человек. Около 2,6 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили.

Чаще всего за "ковидную тысячу" покупают книги и билеты в кино.

Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года. Вакцинированные украинцы, не имеющие приложения Дія, банковских карт или приложений банков, смогут получить 1000 грн по программе єПідтримка со второго квартала или второго полугодия 2022 года.

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Наталия Софиенко

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