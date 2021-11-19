Верховная Рада приняла новую редакцию закона о страховании. Что изменилось

Депутаты Верховной Рады 235 голосами поддержали во втором чтении законопроект №5315 о новой редакции закона "О страховании". Об этом сообщается на парламентском портале.

Согласно пояснительной записке к документу, основные изменения касаются лицензирования страховых компаний и расширения полномочий Нацбанка по регулированию их деятельности.

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Так, компании должны иметь прозрачные структуры собственности, раскрывать информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участниках компании.

Учредители и владельцы обязаны иметь безупречную деловую репутацию, а также удовлетворительное финансовое и имущественное положение.

Законом устанавливается дифференцированный подход к минимальному размеру уставного капитала страховщиков.

Для компаний по страхованию жизни, страховщиков с лицензией на классы страхования ответственности, кредитов, поручительства и осуществления перестрахования он составит 48 млн грн, для non-life – 32 млн грн.

Еще одним изменением является возможность получить одну лицензию вместо нескольких. НБУ перейдет от лицензирования отдельных видов страхования к лицензированию по классам.

Также впервые появился четкий механизм прекращения деятельности страховщиков с возможностью введения временной администрации для защиты интересов клиентов.

В первом чтении законопроект №5315 был принят 17 июля 2021 года.

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Анна Лыса-Кузмич

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