UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Верховная Рада сняла с рассмотрения "антиахметовский" законопроект

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 15:46
Верховная Рада сняла с рассмотрения
Фото: пресс-служба ВР

В четверг, 18 ноября, Верховная Рада сняла с рассмотрения во втором чтении законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

С предложением о снятии законопроекта с рассмотрения выступила депутатская фракция Слуга народа. Решение поддержали 314 нардепов.

Читайте также
"Антиахметовский" законопроект №5600 – неудачная идея в неудачное время 

Изначально, законопроект перенесли из повестки дня с 17 на 18 ноября.

Законопроект №5600 называют "антиахметовским" или "антиолигархическим", т.к. в нем предлагается повысить размер ренты, в том числе, и на добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются порядка десяти предприятий, практически все принадлежат олигархам, наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов – более 50%.

ОБНОВЛЕНО

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что рассмотрение законопроекта №5600 включили в приоритет на следующую пленарную неделю. Указанный законопроект с правками, как и бюджет 2022 рассмотрят с 30 ноября 2021 года.

  • ВР приняла законопроект №5600 в первом чтении 1 июля 2021 года. Ко второму чтению депутаты внесли более 11 тысяч поправок. Второе чтение должно было состояться 23 сентября, однако его рассмотрение сняли из повестки дня ВР.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Анна Лыса-Кузмич, Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
антиахметовский законопроект налоговый законопроект
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 