Верховная Рада сняла с рассмотрения "антиахметовский" законопроект
18.11.2021, 15:46
Фото: пресс-служба ВР
В четверг, 18 ноября, Верховная Рада сняла с рассмотрения во втором чтении законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Об этом сообщает пресс-служба ВР.
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С предложением о снятии законопроекта с рассмотрения выступила депутатская фракция Слуга народа. Решение поддержали 314 нардепов.
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Изначально, законопроект перенесли из повестки дня с 17 на 18 ноября.
Законопроект №5600 называют "антиахметовским" или "антиолигархическим", т.к. в нем предлагается повысить размер ренты, в том числе, и на добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются порядка десяти предприятий, практически все принадлежат олигархам, наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов – более 50%.
ОБНОВЛЕНО
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что рассмотрение законопроекта №5600 включили в приоритет на следующую пленарную неделю. Указанный законопроект с правками, как и бюджет 2022 рассмотрят с 30 ноября 2021 года.
- ВР приняла законопроект №5600 в первом чтении 1 июля 2021 года. Ко второму чтению депутаты внесли более 11 тысяч поправок. Второе чтение должно было состояться 23 сентября, однако его рассмотрение сняли из повестки дня ВР.
- 3 июня Кабмин предложил в законопроекте №5600 повысить в разы ставки экологического налога. Также предложено ввести налогообложение неоформленных земельных участков, которые фактически используются.
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