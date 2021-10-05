Власти Гонконга анонсировали выпуск собственной цифровой валюты

В начале декабря 2020 года валютное управление Гонконга объявило, что готовится к "техническому пилотному тестированию" цифрового юаня для трансграничных платежей в сотрудничестве с Народным банком Китая (НБК). Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало документ white paper, в котором описываются варианты технической реализации собственной цифровой валюты (CBDC).

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Как отмечается в документе, работа над проектом CBDC началась в рамках стратегии "Fintech 2025" в июне 2021, которая охватывает как технические, так и политические аспекты. Ее цель – модернизация существующей экономической системы Гонконга.

"White paper – это первый шаг нашего технического исследования электронной HKD. Знания, полученные во время этого исследования, вместе с опытом, полученным нами из других проектов CBDC, помогли бы обосновать дальнейшее рассмотрение и обсуждение технического дизайна e-HKD. Мы также надеемся получить отзывы и предложения от научных кругов и промышленности, чтобы обогатить наши перспективы ", – заявил исполнительный директор HKMA Эдди Юэ.

Более подробный вид цифровой валюты Гонконга будет представлен к середине 2022 года.

Пилотный проект по тестированию цифрового юаня включен в госплан.

В начале 2021 года власти Пекина объявили о запуске эксперимента, в рамках которого горожанам планировали платить за переход на цифровой юань. В масштабном эксперименте должны были принять участие около 50 000 человек, им планировалось выделить по 200 юаней ($31).

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Анна Лыса-Кузмич

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