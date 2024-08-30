Во Франковске у сотрудницы налоговой нашли незадекларированную квартиру и BMW – фото

Начальница одного из управлений Налоговой службы в Ивано-Франковской области получила подозрение ГБР

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнице одного из управлений Налоговой службы в Ивано-Франковской области, скрывшей от декларирования имущество на 5,6 млн грн.

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По данным ГБР, чиновница указывала недостоверные данные в ежегодных декларациях за 2020-2023 годы.

"Она скрыла трехкомнатную квартиру в центре Ивано-Франковска, где длительное время проживает вместе с мужем и дочерью. Стоимость имущества, которое по документам принадлежит матери сотрудницы налоговой, составляет более 2,8 млн грн", – сообщило ГБР.

Также чиновница не указала данных о гараже в областном центре и автомобиле, которым пользуется ее муж. Электрический кроссовер BMW стоимостью более 2,7 млн грн записан на племянницу мужа.

В декларации она указала лишь небольшой дом в одном из сел Ивано-Франковской области, где фактически проживает ее мать.

Фото: ГБР

Чиновнице сообщено о подозрении в умышленном внесении в декларации заведомо недостоверных сведений (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины). Ей грозит штраф, ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

Также ГБР подало в суд ходатайство об отстранении чиновницы от исполнения обязанностей.

Незадекларированное имущество – квартиру, гараж и автомобиль – суд арестовал.