У Франківську в працівниці податкової знайшли незадекларовану квартиру і BMW – фото

Начальниця одного з управлінь Податкової служби в Івано-Франківській області отримала підозру ДБР

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальниці одного з управлінь Податкової служби в Івано-Франківській області, яка приховала від декларування майно на 5,6 млн грн.

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За даними ДБР, посадовиця вносила неправдиві дані до щорічних декларацій за 2020-2023 роки.

"Вона приховала трикімнатну квартиру у центрі Івано-Франківська, де тривалий час мешкає разом з чоловіком та донькою. Вартість майна, яке за документами належить матері податківиці, складає понад 2,8 млн грн", – повідомило ДБР.

Також чиновниця не вказала даних про гараж в обласному центрі й автомобіль, яким користується її чоловік. Електричний кросовер BMW вартістю понад 2,7 млн грн записаний на племінницю чоловіка.

У декларації вона вказала лише невеличкий будинок в одному з сіл Івано-Франківщини, де фактично мешкає її мати.

Фото: ДБР

Посадовиці повідомлено про підозру в умисному внесенні до декларацій завідомо недостовірних відомостей (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Їй загрожує штраф, обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років.

Також ДБР подало до суду клопотання про відсторонення чиновниці від виконання обов’язків.

На незадеклароване майно – квартиру, гараж та автомобіль – суд наклав арешт.