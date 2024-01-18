Во французской налоговой прошли обыски. Они связаны с трансфером Неймара в ПСЖ

Полиция Франции расследует налоговые махинации, связанные с переходом Неймаром из Барселоны в Пари-Сен-Жермен

Неймар (Фото: EPA / Andre Borges)

Французская полиция в понедельник, 15 января, устроила обыски в помещениях местной налоговой службы по подозрению в поблажках клубу Пари-Сен-Жермен в связи с трансфером бразильской футбольной звезды Неймара. Об этом первым сообщило местное издание Mediapart, но обыски из собственных источников подтвердили и другие СМИ, например, агентство Reuters.

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Под подозрением — бывший министр общественной деятельности и счетов Жеральд Дарманен (сейчас – министр внутренних дел) и бывший руководитель его аппарата Жером Фурнель. Со стороны ПСЖ фигурантами расследования являются Жан-Клод Блан (бывший генеральный директор) и Жан-Марсьяль Рибес (бывший директор по коммуникациям).

В случае доказательства вины фигурантам грозит серьезное наказание — миллионные штрафы и несколько лет заключения.

Неймар перешел в парижский клуб из Барселоны летом 2017 года за 222 миллиона евро.

О переходе нападающего в ПСЖ было объявлено 3 августа 2017 года. За несколько часов до перехода появились новости, что трансфер может сорваться из-за ограничений, связанных с финансовым фейр-плей и что испанская Ла Лига заблокировала перевод средств, но после вмешательства юристов переход состоялся. Позже стало известно, что бразильский футболист якобы сам выкупил свой контракт у Барселоны.

В Париже Неймар отыграл шесть лет. В 173 матчах забил 118 голов и сделал 77 результативных передач.

В 2023 году его продали в саудовский Аль-Хиляль за 90 млн евро.

ПСЖ – действующий чемпион Франции. В этом сезоне он также лидирует в Лиге 1, опережая Ниццу на восемь очков после 18 туров.