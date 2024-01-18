У французькій податковій відбулися обшуки. Вони пов'язані з трансфером Неймара до ПСЖ

Поліція Франції розслідує податкові махінації, пов'язані з переходом Неймаром з Барселони в Парі-Сен-Жермен

Неймар (Фото: EPA / Andre Borges)

Французька поліція у понеділок, 15 січня, влаштувала обшуки у приміщеннях місцевої податкової служби за підозрою в потураннях клубу Парі-Сен-Жермен у зв'язку з трансфером бразильської футбольної зірки Неймара. Про це першим повідомило місцеве видання Mediapart, але обшуки з власних джерел підтвердили й інші ЗМІ, наприклад, агентство Reuters.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Під підозрою — колишній міністр громадської діяльності та рахунків Жеральд Дарманен (зараз – міністр внутрішніх справ) та колишній керівник його апарату Жером Фурнель. З боку ПСЖ фігурантами розслідування є Жан-Клод Блан (колишній генеральний директор) та Жан-Марсьяль Рібес (колишній директор з комунікацій).

У разі доказу вини фігурантам загрожує серйозне покарання — до мільйонних штрафів та кількох років ув'язнення.

Неймар перейшов до паризького клубу з Барселони влітку 2017 року за 222 мільйони євро.

Про перехід нападника у ПСЖ було оголошено 3 серпня 2017 року. За кілька годин до переходу з'явилися новини, що трансфер може зірватися через обмеження, пов'язані з фінансовим фейр-плей і що іспанська Ла Ліга заблокувала переказ коштів, але після втручання юристів перехід відбувся. Пізніше стало відомо, що бразильський футболіст нібито сам викупив свій контракт у Барселони.

У Парижі Неймар відіграв шість років. У 173 матчах забив 118 голів та зробив 77 результативних передач.

У 2023 році його продали в саудівський Аль-Хіляль за 90 млн євро.

ПСЖ – чинний чемпіон Франції. У нинішньому сезоні він також лідирує в Лізі 1, випереджаючи Ніццу на вісім очок після 18 турів.