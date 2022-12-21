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Во Львове в полном составе отстранили руководство Налоговой

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 11:20
Во Львове в полном составе отстранили руководство Налоговой - Фото
Фото: ГНС

Государственная налоговая служба отстранила руководство Главного управления ГНС во Львовской области в полном составе, сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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"Приветствую решение руководства ГНС об отстранении руководства Львовской налоговой в полном составе по результатам мониторинга возмещения НДС в 2022 году", – написал депутат в Telegram.

Решение об отстранении было принято в связи с возмещением сомнительного НДС без надлежащей предварительной проверки.

Начато расследование, по результатам которого отстраненным налоговикам может грозить увольнение.

"Хотелось бы, чтобы подобная практика в конце концов была распространена и на другие органы власти, в том числе правоохранительные. За полгода был бы уровень коррупции ниже, чем в Сингапуре", – заявил Гетманцев.

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Андрій Водяний
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