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Всемирный банк выделил $200 млн для украинских вузов: куда пойдут деньги

06.05.2021, 12:20
Всемирный банк выделил $200 млн для украинских вузов: куда пойдут деньги - Фото
Фото: depositphotos.com

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил проект стоимостью $200 млн, направленный на поддержкe правительству Украины по улучшению эффективности, качества и прозрачности системы высшего образования. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного Банка.

Ожидается, что выделенные деньги будут способствовать повышению уровня высшего образования в соответствии с потребностями рынка труда, устойчивости образовательной системы и непрерывности учебного процесса в ситуации пандемии COVID-19.

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Деньги пойдут на:

- модернизацию высших учебных заведений (вузов) и научно-исследовательских лабораторий;

- цифровую инфраструктуру для организации обучения в вузах для обеспечения непрерывности учебного процесса с помощью методов дистанционного обучения;

- поддержание устойчивости системы и управление изменениями в долгосрочной перспективе. Еще одной задачей проекта является улучшение уровня прозрачности в образовательном секторе в Украине с помощью модернизации Автоматизированной системы управления высшим образованием, введение Национального опроса студентов и Единой информационной системы по финансированию исследовательской деятельности вузов на конкурентной основе.

Проект будет внедряться в течение пяти лет Министерством образования и науки (МОН), которое будет отвечать за его общую координацию.

Портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине сейчас составляет более $3 млрд в рамках девяти проектов и Программы ради результатов и вырастет примерно до уровня $3,6 млрд уже в течение следующих двух месяцев.

Эти инвестиции направлены на повышение качества основных государственных услуг в интересах всего населения: водоснабжение, канализация, централизованное теплоснабжение, поставки электроэнергии, энергоэффективность, дороги, социальная защита, здравоохранение, развитие частного сектора.

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Наталия Софиенко
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Всемирный банк финансирование деньги университеты
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