У Минобразования могут забрать 7 млрд. Замминистра рассказал, чем это грозит

Кабинет министров предлагает сократить расходы на сферы образования и науки на более чем 6,9 млрд грн. В Минобразования назвали программы, от которых нельзя отказываться, цена вопроса - около 2,9 млрд грн.
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"Министерство образования и науки готово перенести на будущее отдельные расходы, как бы это не было болезненно. Но есть бюджетные программы, которыми мы не можем пожертвовать", - рассказал в комментарии LIGA.net заместитель министра образования и науки Егор Стадный.
По его словам, в частности, речь идет о субвенции на программу "Новая украинская школа".
"Она является сердцем школьной реформы. Если оно перестанет биться, реформа умрет", - подчеркнул замминистра.
Вторая важная программа - грантовое финансирование науки от Национального фонда исследований.
"Весь мир сейчас активно вкладывается в науку и исследования, чтобы побороть эпидемию. В Украине сначала ученых отправляют на три недели в отпуск за свой счет, а потом хотят лишить любого грантового финансирования", - заявляет Стадный.
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Замминистра назвал ряд программ, финансирование которых критично важно сохранить в 2020 году: "Новая украинская школа" - 1,42 млрд грн; Фонд развития высших учебных заведений - 250 млн грн; Национальный фонд исследований - 500,3 млн грн; Базовое финансирование науки в университетах - 400 млн грн; Печатное оборудование для оценивания - 10,6 млн грн; Создание НПЦ (Научно-практических центров) в учреждениях профобразования - 259 млн грн.
В целом, по словам Стадного, расходы на эти программы составляют более 2,8 млрд грн.
"Эпидемия рано или поздно закончится и страна вернется к нормальной жизни, но если эти средства сейчас забрать образование и науку уже не удастся реанимировать", - подчеркнул замглавы МОН.