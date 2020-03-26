У Минобразования могут забрать 7 млрд. Замминистра рассказал, чем это грозит

Кабинет министров предлагает сократить расходы на сферы образования и науки на более чем 6,9 млрд грн. В Минобразования назвали программы, от которых нельзя отказываться, цена вопроса - около 2,9 млрд грн.

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"Министерство образования и науки готово перенести на будущее отдельные расходы, как бы это не было болезненно. Но есть бюджетные программы, которыми мы не можем пожертвовать", - рассказал в комментарии LIGA.net заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

По его словам, в частности, речь идет о субвенции на программу "Новая украинская школа".

"Она является сердцем школьной реформы. Если оно перестанет биться, реформа умрет", - подчеркнул замминистра.

Вторая важная программа - грантовое финансирование науки от Национального фонда исследований.

"Весь мир сейчас активно вкладывается в науку и исследования, чтобы побороть эпидемию. В Украине сначала ученых отправляют на три недели в отпуск за свой счет, а потом хотят лишить любого грантового финансирования", - заявляет Стадный.

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Замминистра назвал ряд программ, финансирование которых критично важно сохранить в 2020 году: "Новая украинская школа" - 1,42 млрд грн; Фонд развития высших учебных заведений - 250 млн грн; Национальный фонд исследований - 500,3 млн грн; Базовое финансирование науки в университетах - 400 млн грн; Печатное оборудование для оценивания - 10,6 млн грн; Создание НПЦ (Научно-практических центров) в учреждениях профобразования - 259 млн грн.

В целом, по словам Стадного, расходы на эти программы составляют более 2,8 млрд грн.

"Эпидемия рано или поздно закончится и страна вернется к нормальной жизни, но если эти средства сейчас забрать образование и науку уже не удастся реанимировать", - подчеркнул замглавы МОН.

Кабмин подготовил изменения в госбюджет для противостояния эпидемии коронавируса и борьбы с ее последствиями. В предварительном документе предложено сократить доходы бюджета на 116,9 млрд грн, расходы увеличить на 86,3 млрд. В частности, планируется сократить финансирование МОН на 6,956 млрд грн.

Как стало известно, представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в госбюджет.

Кабмин пытается перераспределить средства на финансирование первоочередных мероприятий в связи с коронавирусом. Шмыгаль анонсировал создание стабилизационного фонда на 200 млрд грн . Он считает, что этой суммы будет достаточно для прохождения кризиса.