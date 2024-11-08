Всемирный банк выделяет Украине $750 млн на введение реформ для вступления в ЕС

Украина получит от Всемирного банка пакет поддержки на сумму $750 млн

Фото: Кабмин

Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины на сумму $750 млн. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Деньги будут предоставлены в рамках проекта "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE), направленного на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз.

Часть этой суммы будет выделена из фонда Advance Ukraine, поддерживаемого правительством Японии.

Реализация программы поможет укрепить работу государственных институтов в условиях войны, предоставлять ключевые государственные услуги гражданам в полном объеме.

Реформы в рамках проекта направлены на улучшение эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами. В случае необходимости финансирование может быть увеличено.

"Благодарны руководству Всемирного банка и нашим международным партнерам за эту важную поддержку Украины в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия", – написал Шмыгаль.