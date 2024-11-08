Всемирный банк выделяет Украине $750 млн на введение реформ для вступления в ЕС
Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины на сумму $750 млн. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
Деньги будут предоставлены в рамках проекта "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE), направленного на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз.
Часть этой суммы будет выделена из фонда Advance Ukraine, поддерживаемого правительством Японии.
Реализация программы поможет укрепить работу государственных институтов в условиях войны, предоставлять ключевые государственные услуги гражданам в полном объеме.
Реформы в рамках проекта направлены на улучшение эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами. В случае необходимости финансирование может быть увеличено.
"Благодарны руководству Всемирного банка и нашим международным партнерам за эту важную поддержку Украины в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия", – написал Шмыгаль.
- 7 ноября Politico писало, что администрация действующего президента США Джо Байдена планирует ко дню инаугурации Дональда Трампа передать Украине последний пакет военной помощи более чем на $6 млрд.
- В тот же день Германия заявила, что сможет продлить помощь Украине в 2025 году, даже если бюджет не будет принят вовремя из-за распада коалиционного правительства.