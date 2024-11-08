Світовий банк виділяє Україні $750 млн на впровадження реформ для вступу в ЄС
Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму $750 млн. Про це повідомляє премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Гроші будуть надані в межах проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE), що спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз.
Частина цієї суми буде виділена з фонду Advance Ukraine, що підтримується урядом Японії.
Реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі.
Реформи у межах проєкту спрямовані на покращення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У разі потреби фінансування може бути збільшене.
"Вдячні керівництву Світового банку й нашим міжнародним партнерам за цю важливу підтримку України в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія", – написав Шмигаль.
- 7 листопада Politico писало, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує до дня інавгурації Дональда Трампа передати Україні останній пакет військової допомоги на понад $6 млрд.
- Того ж дня Німеччина заявила, що зможе продовжити допомогу Україні у 2025 році, навіть якщо бюджет не буде ухвалено вчасно через розпад коаліційного уряду.