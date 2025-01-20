Вторая инаугурация Трампа собрала рекордные $250 млн. Это вдвое больше, чем в 2017 году

Частные доноры и компании пожертвовали на инаугурацию Трампа рекордную сумму

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Избранный президент США Дональд Трамп отметил свое возвращение в Белый дом рекордной суммой на инаугурационную кампанию – $250 млн. Об этом пишет ABC News со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что эта сумма включает в себя официальный инаугурационный комитет Трампа-Вэнса, а также другие крупные фонды Трампа, которые организовывали его инаугурационные мероприятия.

Основные технологические пожертвования на инаугурацию включают по $1 млн от Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Uber.

Компания Meta сделала пожертвования на президентскую инаугурацию впервые, тогда как Apple, Amazon, Google и Microsoft вносили взносы и на предыдущие инаугурации.

Инаугурационный комитет Трампа также получил большие пожертвования от криптовалютной индустрии, в том числе $5 млн от Ripple, $2 млн от Robinhood и $1 млн от Coinbase.

Другие крупные корпорации, исторически вкладывавшие деньги в президентские инаугурации, также сделали пожертвования и на этот раз, в частности Bank of America и Boeing.

Собранные деньги превысили сумму пожертвований на первую инаугурацию Трампа в 2017 году, составившую $107 млн.