Вторая инаугурация Трампа собрала рекордные $250 млн. Это вдвое больше, чем в 2017 году
Избранный президент США Дональд Трамп отметил свое возвращение в Белый дом рекордной суммой на инаугурационную кампанию – $250 млн. Об этом пишет ABC News со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что эта сумма включает в себя официальный инаугурационный комитет Трампа-Вэнса, а также другие крупные фонды Трампа, которые организовывали его инаугурационные мероприятия.
Основные технологические пожертвования на инаугурацию включают по $1 млн от Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Uber.
Компания Meta сделала пожертвования на президентскую инаугурацию впервые, тогда как Apple, Amazon, Google и Microsoft вносили взносы и на предыдущие инаугурации.
Инаугурационный комитет Трампа также получил большие пожертвования от криптовалютной индустрии, в том числе $5 млн от Ripple, $2 млн от Robinhood и $1 млн от Coinbase.
Другие крупные корпорации, исторически вкладывавшие деньги в президентские инаугурации, также сделали пожертвования и на этот раз, в частности Bank of America и Boeing.
Собранные деньги превысили сумму пожертвований на первую инаугурацию Трампа в 2017 году, составившую $107 млн.
- 12 декабря Meta Platforms пожертвовал в размере $1 млн на инаугурацию Трампа.
- 13 декабря сообщалось, что Amazon перечислит $1 млн в инаугурационный фонд Трампа, а также будет транслировать инаугурацию на своем сервисе Prime Video.
- На 10 января Трамп собрал $170 млн на инаугурацию.