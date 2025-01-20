Друга інавгурація Трампа зібрала рекордні $250 млн. Це вдвічі більше, ніж у 2017 році

Приватні донори та компанії пожертвували на інавгурацію Трампа рекордну суму

Фото: EPA / WILL OLIVER

Обраний президент США Дональд Трамп відзначив своє повернення до Білого дому рекордною сумою на інавгураційну кампанію – $250 млн. Про це пише ABC News із посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що ця сума включає офіційний інавгураційний комітет Трампа-Венса, а також інші великі фонди Трампа, які організовували його інавгураційні заходи.

Основні технологічні пожертви на інавгурацію включають по $1 млн від Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber.

Компанія Meta зробила пожертвування на президентську інавгурацію вперше, тоді як Apple, Amazon, Google і Microsoft робили внески й на попередні інавгурації.

Інавгураційний комітет Трампа також отримав великі пожертви від криптовалютної індустрії, включно й $5 млн від Ripple, $2 млн від Robinhood і $1 млн від Coinbase.

Інші великі корпорації, які історично вкладали гроші у президентські інавгурації, також зробили пожертви й цього разу, зокрема Bank of America та Boeing.

Зібрані гроші перевищили суму пожертв на першу інавгурацію Трампа у 2017 році, що становила $107 млн.