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Второй раз за полгода. Во Львове снова перезагрузка руководства налоговой – Гетманцев

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 16:42
Второй раз за полгода. Во Львове снова перезагрузка руководства налоговой – Гетманцев - Фото
Фото: ГНС

Государственная налоговая служба начала перезагрузку руководства Главного управления ГНС во Львовской области, сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. Основанием для кадровых перестановок являются якобы факты коррупции их подчиненных.

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По словам Гетманцева, исполнение обязанностей с руководителя снято. Один заместитель руководителя уволен, двое отстранены с последующей передачей материалов в правоохранительные органы.

"Обращаюсь к офицерам налоговой службы. Закрытие глаз на злоупотребление подчиненных не менее вредно, чем участие в коррупции. И в первом, и во втором случае – вы не отвечаете занимаемой должности. От тех, кто из команды ГНС это не понял, команда ГНС очищается. Так же, как это было в Полтаве, Ровно, Сумах", – подчеркнул Гетманцев.

На сайте львовской налоговой указано, что руководителем является Андрей Флис, а его заместителями – Василий Кресяк, Руслан Ганюк, Тарас Иванишин и Тарас Завада. Флиса назначили и.о. руководителя управления вместо отстраненного в конце декабря Андрея Щербака.

Віра Касіян
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коррупцияГосударственная налоговая службальвовская областьналоговаяДаниил Гетманцев
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