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Второй российский банк оказался в состоянии дефолта из-за санкций

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 14:14

Российский Россельхозбанк, который попал под санкции Велокобритании, не смог в срок выплатить купон по долларовым еврооблигациям на 500 млн долларов с погашением в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Банк заявил, что 16 апреля не провел выплату процентов на общую сумму 21,25 млн долларов в пользу эмитента еврооблигаций, компании RSHB Capital S.A. (Люксембург).

Согласно сообщению, платежный агент не подтвердил готовность принять от банка платеж и провести выплату процентов депозитариям Euroclear / Clearstream / DTC, и далее держателям еврооблигаций.

РСХБ стал вторым российским банком, официально сообщившим о проблемах с проведением платежей.

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  • Ранее подпавший под санкции США Совкомбанк объявил о том, что приостановил начисление процентов по двум выпускам еврооблигаций. Банк пояснил, что из-за введенных против него санкций "не имеет технической возможности распоряжаться заблокированными активами и полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания займов".

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Наталия Софиенко
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