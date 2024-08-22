Юрфирмы в США начали платить $50 000 за рекомендации по поиску новых работников

Война за таланты на юридическом рынке США привела к резкому росту бонусов за рекомендации

Фото: Peter Foley / EPA

Ведущие юридические фирмы в США начали платить младшим специалистам по $50 000 как рефералам, то есть тем, кто дает рекомендации по поиску новых работников. Об этом пишет Financial Times.

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A&O Shearman ввела бонус в размере $50 000 в мае. Kirkland & Ellis повысила бонус до такого же уровня, хотя раньше предлагала только $25 000. По неофициальной информации, столько же предлагают в Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

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Газета пишет, что бонусы за рефералов у большинства юридических фирм – обычная практика, но в 2021-2022 году они существенно увеличились из-за высокого спроса на юристов. Некоторые конторы даже выплачивали младшим юристам шестизначные подъемные и поощрительные выплаты.

В 2024 году война за таланты снова возобновилась, особенно в Лондоне.

"Бонусы за рекомендации – это не новость. Что изменилось, так это сумма $50 000", — сказала Кэтрин Лоанзон, управляющий директор юридической компании Kinney Recruiting в Нью-Йорке. По ее словам, раньше $50 000 за рекомендацию – это было исключение из правил, а сейчас такую сумму предлагают все больше компаний.