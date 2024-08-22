Юрфірми у США почали платити $50 000 за рекомендації для пошуку нових працівників

Війна за таланти на юридичному ринку США привела до різкого зростання бонусів за рекомендації

Фото: Peter Foley / EPA

Провідні юридичні фірми у США почали платити молодшим спеціалістам $50 000 як рефералам, тобто тим, хто дає рекомендації для пошуку нових працівників. Про це пише Financial Times.

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A&O Shearman ввела бонус у розмірі $50 000 у травні. Kirkland & Ellis підвищила бонус до такого самого рівня, хоча раніше пропонувала тільки $25 000. За неофіційною інформацією, стільки ж пропонують у Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

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Газета пише, що бонуси за рефералів в більшості юридичних фірм – звичайна практика, але у 2021-2022 року вони значно зросли через високий попит на юристів. Деякі контори навіть виплачували молодшим юристам шестизначні підйомні та заохочувальні виплати.

У 2024 році війна за таланти знову відновилась, особливо в Лондоні.

"Бонуси за рекомендації – це не новина. Що змінилось, так це сума $50 000", – сказала Кетрін Лоанзон, керуюча директорка юридичної компанії Kinney Recruiting в Нью-Йорку. З її слів, раніше $50 000 за рекомендацію – це був виняток із правил, а зараз таку суму пропонують все більше компаній.