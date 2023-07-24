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За десять лет обанкротились более 1400 коммунальных предприятий

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 10:28
За десять лет обанкротились более 1400 коммунальных предприятий - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

За последние десять лет в процесс ликвидации вошли более 1400 коммунальных предприятий в Украине. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Рост банкротства КП в Украине наблюдался из года в год, рекордным оказался 2021 год.

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Чаще всего признавались неплатежеспособными и ликвидировались коммунальные предприятия в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Харьковской и Одесской областях.

Из всех городов страны наибольшее количество таких КП зафиксировано в Днепре, Кривом Роге, Херсоне, Харькове и Львове.

В то же время, вместо банкротства и проведения расчетов с кредиторами большинство КП до сих пор подают на самоликвидацию по решению собственников. Следовательно, в судебном реестре появляется всего 10% дел, объясняют эксперты.

В случае, когда коммунальное предприятие самоликвидируется, избегая судебных процедур банкротства, кредиторы просто не успевают отреагировать и обратиться в суд для взыскания задолженности.

"До принятия Кодекса Украины по процедурам банкротства в 2019 году местные органы власти могли самовольно не применять судебные процедуры к коммунальным предприятиям. Так проблемные КП не признавались банкротами, долги накапливались, а взыскать их было невозможно. Сейчас привилегии отсутствуют и к коммунальным предприятиям применяются такие же процедуры, как и к другим юридическим лицам", – комментирует адвокат Денис Лихопек.

Расчет с кредиторами должен производиться за счет имущества предприятия – речь идет о так называемой ликвидационной массе банкрота. Однако не все имущество принадлежит именно КП, а может быть предоставлено общиной в пользование или управление. Итак, если у коммунального предприятия не найдется собственного имущества, то кредиторы остаются без удовлетворения своих требований.

Наталия Софиенко
банкротствокоммунальные предприятия
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