RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

За десять років збанкрутували понад 1400 комунальних підприємств

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 10:28
За десять років збанкрутували понад 1400 комунальних підприємств - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

Упродовж останніх десяти років у процес ліквідації увійшли понад 1400 комунальних підприємств в Україні. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зростання банкрутства КП в Україні спостерігалося з року в рік, рекордним виявився 2021 рік.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Найчастіше визнавалися неплатоспроможними та ліквідувалися комунальні підприємства на Дніпропетровщині, Київщині, Львівщині, Харківщині та Одещині.

З усіх міст країни найбільша кількість таких КП зафіксована у Дніпрі, Кривому Розі, Херсоні, Харкові та Львові.

Водночас замість банкрутства та проведення розрахунків з кредиторами більшість КП досі подають на самоліквідацію за рішенням власників. Отже, в судовому реєстрі з’являється лише 10% справ, пояснюють експерти.

У разі, коли комунальне підприємство самоліквідується, уникаючи судових процедур банкрутства, кредитори просто не встигають відреагувати та звернутись до суду для стягнення заборгованості.

"До ухвалення Кодексу України з процедур банкрутства у 2019 році місцеві органи влади могли самочинно не застосовувати судові процедури до комунальних підприємств. Так проблемні КП не визнавались банкрутами, борги накопичувались, а стягнути їх було неможливо. Наразі привілеї відсутні та до комунальних підприємств застосовуються такі ж процедури, як і до інших юридичних осіб", – коментує адвокат Денис Лихопьок.

Розрахунок з кредиторами має відбуватись коштом майна підприємства – йдеться про так звану ліквідаційну масу банкрута. Проте не все майно належить саме КП, а може бути наданим громадою у користування або управління. Тож, якщо у комунального підприємства не знайдеться власного майна, то кредитори залишаються без задоволення своїх вимог.

Наталія Софієнко
банкрутствокомунальне підприємство
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 