Зеленский поручил Шмыгалю перезагрузить наблюдательные советы оборонных предприятий

Президент требует безотлагательных изменений в системе управления и контроля внутренних процессов в оборонной сфере

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю провести срочную перезагрузку наблюдательных советов в оборонной сфере для обеспечения стопроцентного контроля над внутренними процессами в компаниях. Об этом сообщил Зеленский в Телеграме.

"Поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю провести срочную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере", – написал президент.

Зеленский отметил, что именно через наблюдательные советы осуществляется управление и контроль внутренних процессов в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов.

Кроме того, он поручил премьер-министру проинформировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет министров принимает для обеспечения доверия к Украине и украинским институтам.

В этом контексте сегодня будут прекращены полномочия значительной части членов наблюдательных советов ключевых государственных энергетических компаний: "Центрэнерго", Оператора ГТС, Оператора рынка, "Украинских распределительных сетей" и "Энергетической компании Украины". Новых членов наблюдательных советов планируется назначить уже в декабре в соответствии с четкой и справедливой процедурой.

Пересмотр состава наблюдательных советов в энергетических компаниях стал продолжением антикризисных мер после громкого коррупционного скандала в энергетическом секторе.