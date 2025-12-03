Зеленський доручив Шмигалю перезавантажити наглядові ради оборонних компаній
Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад в оборонній сфері для забезпечення стовідсоткового контролю за внутрішніми процесами в компаніях. Про це повідомив Зеленський у Телеграм.
"Доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері", – написав президент.
Зеленський зазначив, що саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків.
Крім того, він доручив прем'єр-міністру інформувати основних партнерів України про заходи, які Кабінет міністрів вживає для гарантування довіри до України та українських інституцій.
У цьому контексті сьогодні буде припинено повноваження значної частини членів наглядових рад ключових державних енергетичних компаній – Центренерго, Оператора ГТС, Оператора ринку, Українських розподільних мереж та Енергетичної компанії України. Нових членів наглядових рад планують призначити вже у грудні за чіткою та справедливою процедурою.
Перегляд складу наглядових рад у енергетичних компаніях став продовженням антикризових заходів після гучного корупційного скандалу в енергетичному секторі.
