Зеленский попросил учредить финансовый "Рамштайн" для Украины

Президент Владимир Зеленский просит партнеров Украины учредить новый формат помощи – финансовый "Рамштайн". Об этом он сказал во вторник, 25 октября, на международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины.

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"Я благодарю за уже оказанную поддержку нашему государству, но мы должны придать более системный характер этой поддержке. Я верю, что уже сейчас можно принять решение об учреждении финансового "Рамштайна" – по аналогии с уже функционирующим оборонным "Рамштайном", – сказал он.

Он пояснил, что речь идет о координационной платформе, которая объединит и направит усилия, необходимые для восстановления Украины.

По его словам, финансовая помощь – это один из столпов безопасности Украины наравне с оборонной поддержкой.

Президент напомнил, что Украина разработала план оперативного восстановления социальной инфраструктуры Fast Recovery на $17,5 млрд, но не получила "ни одного цента" на быстрое восстановление.

Также он рассчитывает от сегодняшней конференции принятия решения о помощи для покрытия дефицита бюджета будущего года.

"Для Украины это неподъемная сумма – $28 млрд дефицита. Это зарплаты учителей, врачей, пенсии. Наше объединение достаточно мощное, чтобы реализовать эту задачу", – сказал Зеленский.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует в 2023 году выделить Украине 18 млрд евро – ежемесячно по 1,5 млрд евро.

Приблизительно столько же – по $1,5 млрд – планируют выделять США.

Андрій Водяний

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