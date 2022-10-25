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Зеленский попросил учредить финансовый "Рамштайн" для Украины

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 11:33
Зеленский попросил учредить финансовый
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский просит партнеров Украины учредить новый формат помощи – финансовый "Рамштайн". Об этом он сказал во вторник, 25 октября, на международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины.

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"Я благодарю за уже оказанную поддержку нашему государству, но мы должны придать более системный характер этой поддержке. Я верю, что уже сейчас можно принять решение об учреждении финансового "Рамштайна" – по аналогии с уже функционирующим оборонным "Рамштайном", – сказал он.

Он пояснил, что речь идет о координационной платформе, которая объединит и направит усилия, необходимые для восстановления Украины.

По его словам, финансовая помощь – это один из столпов безопасности Украины наравне с оборонной поддержкой.

Президент напомнил, что Украина разработала план оперативного восстановления социальной инфраструктуры Fast Recovery на $17,5 млрд, но не получила "ни одного цента" на быстрое восстановление.

Также он рассчитывает от сегодняшней конференции принятия решения о помощи для покрытия дефицита бюджета будущего года.

"Для Украины это неподъемная сумма – $28 млрд дефицита. Это зарплаты учителей, врачей, пенсии. Наше объединение достаточно мощное, чтобы реализовать эту задачу", – сказал Зеленский.

Андрій Водяний
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Владимир Зеленский финансовая помощь рамштайн
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