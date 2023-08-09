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Карточные переводы вскоре усложнятся – из-за борьбы с махинациями онлайн-казино

Цей матеріал також доступний українською
Карточные переводы вскоре усложнятся – из-за борьбы с махинациями онлайн-казино

СЕО в Portmone.com
09.08.2023, 14:28

Каких сложностей ожидать при переводе денег с карты на карту

Что же всех потенциально ждет?

Ужесточена верификация отправителя средств. Будут либо дополнительные проверки через банк-ID/Дию, либо потребность залогиниться в приложении банка, чтобы доказать, что Вы – конкретный человек. Это нужно для того, чтобы точно знать, кто делает перевод.

Все возможные методы борьбы с простыми ботами: Captcha, блокировка опасных IP-локаций, анализ скорости и повторяемости кликов и другие показатели противодействия ботам. Да, это не проблема для живых людей, хотя и неприятность в лишних кликах. Но гонка разработки ботов со стороны казино и противодействия со стороны фрод-мониторинга никогда не останавливается. Вспомните, раньше достаточно было одной галочки "я не робот", а сейчас несколько вариантов картинок с выбором изображений. Поэтому иногда и фрод-мониторинг может заблокировать живого человека, который выглядит немного подозрительно, приняв его за бот.

Невозможность оплатить определенные локации, которые были замечены в трафике на игорный бизнес. Особенно это касается тех, кто любит воспользоваться VPN. Если транзакция не проходит – "возвращайтесь" в Украину.

Определенная доля законных переводов или платежей может показаться фрод-мониторингу подозрительными и будут заблокированы. Платежным учреждениям на уровне приложений или сайтов следует противостоять всем потенциальным попыткам делать мискодинг.

Могут вдруг стать неработоспособными какие-то законные сайты, если там есть технологии типа iframe. Казино пытаются придумывать подставные сайты, посылать замаскированные ссылки на оплату, а платежные учреждения блокируют такие попытки, ограничивая доступные ранее технологии типа iframe для того, чтобы плательщик гарантированно видел, на что он соглашается "под капотом". 

Скорее всего, станут меньшими лимиты на переводы с карты на карту или появятся какие-то дополнительные ограничения, которые будут касаться всех.

Или же закроется возможность оплатить с карт других банков. Если вы делали переводы в своем онлайн-банкинге с любых карт, теперь возможны ограничения в оплатах с карт других банков. Отказы могут касаться также различных используемых карт, количества переводов, суммы пополнения или общей суммы операций за период.

Возможен и запрет или ограничение транзакций по онлайн-покупке товаров и услуг в странах, которые трудно контролировать. Монобанк сообщил, что закрыл почти всю Африку. Это не касается перевода на карту друзьям и родственникам, но может затронуть кого-то, кто действительно там покупает онлайн.

Поэтому готовимся к следующим раундам борьбы, храним нервы при дополнительных верификациях во время переводов и верим, что будущее Украины должно быть исключительно правовым.

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