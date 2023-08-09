Карткові перекази незабаром ускладняться – через боротьбу з махінаціями онлайн-казино

Що ж усіх потенційно чекає?

Посилена верифікація відправника коштів. Будуть або додаткові перевірки через банк-ID/Дія, або потреба залогінитися в застосунку банку, щоб довести, що Ви є конкретна людина. Це потрібно для того, щоб точно знати, хто робить переказ.

Усі можливі методи боротьби з простими ботами: Captcha, блокування небезпечних IP-локацій, аналіз швидкості та повторюваності кліків та інші показники протидії ботам. Так, це не проблема для живих людей, хоча і неприємність у зайвих кліках. Але ж гонка розробки ботів із боку казино та протидії з боку фродмоніторингу ніколи не зупиняється. Згадайте, раніше достатньо було однієї галочки "я не робот", а зараз декілька варіантів картинок із вибором зображень. Тому інколи і фродмоніторинг може заблокувати живу людину, яка виглядає трохи підозріло, сприйнявши її за бота.

Неможливість сплатити з певних локацій, які були помічені в трафіку на гральний бізнес. Особливо це стосується тих, хто полюбляє користуватися VPN. Якщо транзакція не проходить – "повертайтеся" в Україну.

Певна частка законних переказів чи платежів можуть здатися фродмоніторингу підозрілими і будуть заблоковані. Платіжним установам на рівні застосунків чи сайтів треба протистояти всім потенційним спробам робити міскодінг.

Можуть стати непрацездатними якісь цілком законні сайти, якщо там є технології типу iframe. Казино намагаються вигадувати підставні сайти, надсилати замасковані посилання на оплату, а платіжні установи блокують такі спроби, обмежуючи доступні раніше технології типу iframe для того, щоб платник гарантовано бачив, на що він погоджується "під капотом".

Скоріш за все стануть меншими ліміти на перекази з картки на картку чи з’являться якісь додаткові обмеження, які будуть стосуватися всіх.

Або ж закриється можливість сплатити з карток інших банків. Якщо ви робили перекази в своєму онлайн-банкінгу з будь-яких карток, тепер можливі обмеження в оплатах із карток інших банків. Відмови можуть стосуватися також різних карток, що використовуються, кількості переказів, суми поповнення або ж загальної суми операцій за період.

Можлива і заборона або обмеження транзакцій з онлайн-купівлі товарів та послуг у країнах, які важко контролювати. Монобанк повідомив, що закрив майже всю Африку. Це не стосується переказу на картку друзям та родичам, але може когось зачепити, хто дійсно там купує онлайн.

Тож готуємося до наступних раундів боротьби, бережемо нерви у разі додаткових верифікацій під час переказів і віримо, що майбутнє України має бути виключно правовим.

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