Запаса золотовалютных резервов вполне достаточно, чтобы удерживать 36,6 и даже ниже без проблем. Сейчас ЗВР (примерно) на 8 месяцев финансирования импорта (норма 3) и 85% от всей наличной и безналичной, находящейся в обращении гривны.

В дискуссии, дадут ли деньги в следующем году ЕС и США, я бы поставил точку – деньги американских и европейских налогоплательщиков Украине не нужны, отдайте нам российские активы. В США некоторые практические шаги по этому поводу делают ежемесячно, в ЕС продолжается дискуссия.

Что интересно, на этом фоне в Украине периодически появляются специалисты, призывающие девальвировать до 42,0. Почему до 42,0, а не до 41,99, не объясняют, будто так будет лучше для экономики.

Им советовал бы почитать шедевр британского юмора Дугласа Адамса "Автостопом по галактике" (1979 год). По сюжету романа, где-то в далекой галактике инопланетяне строят большой компьютер "супердуматель" чтобы он ответил на вопрос "о целях жизни, вселенной…". Когда суперкомпьютеру пришло время отвечать на основной вопрос, он ответил "42". Инопланетяне возмутились, потребовали объяснений, что это за ответ "42", но суперкомпьютер так и не объяснил.

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