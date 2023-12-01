Запасу золото-валютних резервів цілком достатньо, щоб утримувати 36,6 і навіть нижче без проблем. Зараз ЗВР (приблизно) на 8 місяців фінансування імпорту (норма 3) та 85% від всієї готівкової й безготівкової гривні, яка знаходиться в обігу.

У дискусії, чи дадуть гроші наступного року ЄС і США, я б поставив крапку – гроші американських і європейських платників податків Україні не потрібні, віддайте нам російські активи. У США певні практичні кроки щодо цього роблять щомісяця, в ЄС триває дискусія.

Що цікаво, на цьому фоні в Україні періодично з’являються фахівці, які закликають девальвувати до 42,0. Чому до 42,0, а не до 41,99, не пояснюють, начебто так буде краще для економіки.

Їм би радив почитати шедевр британського гумору Дугласа Адамса "Автостопом по галактиці" (1979 рік). За сюжетом роману, десь у далекий галактиці інопланетяни будують великий комп’ютер "супердуматель", щоб він відповів на питання "про мету життя, всесвіту …". Коли суперкомп’ютеру прийшов час відповідати на основне питання, він відповів "42". Інопланетяни обурилися, стали вимагати пояснень, що це за відповідь "42", але суперкомп’ютер так і не пояснив.

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