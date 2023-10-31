Что сейчас держит гривну на плаву и о чем стоит беспокоиться Нацбанку

Не беспокойтесь, гривна не утонет. Хотя местные няни ее уже занянчили, но лекарства от западных родственников поступают в объемы, приводящие к росту золото-валютных резервов, кстати, не только валовых, но и чистых.

Госдолг к ВВП на уровне 100% и больше не проблема. Внешний долг от официальных кредиторов (США, ЕС и МВФ и т.д.) вытесняет внутренний, при стабильном курсе гривны или ревальвации это приводит к снижению расходов на обслуживание государственного долга. Если Турция занимает сейчас под 10-11-12%, то в нашем портфеле заимствование до 5%, и то из-за роста уровня ставок в ЕС и США. Тему новых заимствований или списаний долгов Правительству следует развернуть на переговоры о конфискации российских активов: это выгодно и справедливо.

Пять главных проблем НБУ:

1) Завысокая учетная ставка НБУ отобрала у бюджета около 20 млрд грн прибыли НБУ и притормозила экономическое восстановление.

2) Рисование сверхдоходности по ОВГЗ в портфеле НБУ с убытком Госбюджета на уровне где-то 18 млрд грн.

3) Перекрытие канала заимствований Минфина по адекватной цене через ОВГЗ где-то на 200 млрд грн.

4) Непонимание природы инфляции и оптимальности ее уровня во время войны.

5) Нарушение стандартов корпоративного управления командой Пышного ("Ощадизация" не только штата НБУ, но и Совета НБУ, несущего в себе контролирующую функцию, а также МТСБУ и государственных банков).

Я бы осветил еще пять проблем, но пусть решат хотя бы эти.

Вызовы для НБУ.

Тактический – в конце концов, начать реформы финансового сектора, которые нормируют уровень конкуренции и обеспечат появление новых секторов (рынков), сделают условия кредитования в Украине более приемлемыми.

Стратегический – подготовка монетарной среды для принятия помощи для восстановления Украины в сумме нанесенного ущерба.

По обоим направлениям активность отсутствует.

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