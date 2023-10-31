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Що зараз тримає гривню на плаву і чим варто перейматися Нацбанку

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Що зараз тримає гривню на плаву і чим варто перейматися Нацбанку

член Українського товариства фінансових аналітиків
31.10.2023, 20:48

Пʼять головних проблем Нацбанку

Не переймайтесь, гривня не потоне. Хоч місцеві няньки її вже заняньчили, але ліки від західних родичів надходять в обсягах, що призводять до зростання золотовалютних резервів, до речі, не тільки валових, але й чистих.

Держборг до ВВП на рівні 100% і більше не проблема. Зовнішній борг від офіційних кредиторів (США, ЄС та МВФ і т.д.) витісняє внутрішній, за умови стабільного курсу гривні чи ревальвації це призводить до зниження витрат на обслуговування державного боргу. Якщо Туреччина позичає зараз під 10-11-12%, то в нашому портфелі запозичення до 5%, і то через зростання рівня ставок у ЄС та США. Тему нових запозичень або списань боргів Уряду варто розвернути на переговори про конфіскацію російських активів: це вигідно і справедливо.

П’ять головних проблем НБУ:

1) Зависока облікова ставка НБУ відібрала у бюджету десь 20 млрд грн прибутку НБУ та пригальмувала економічне відновлення.

2) Малювання наддохідності по ОВДП в портфелі НБУ із збитками Держбюджету на рівні десь 18 млрд грн.

3) Перекриття каналу запозичень Мінфіну за адекватною ціною через ОВДП десь на 200 млрд грн.

4) Нерозуміння природи інфляції та оптимальності її рівня під час війни.

5) Порушення стандартів корпоративного управління командою Пишного ("Ощадизація" не тільки штату НБУ, але і Ради НБУ, яка несе в собі контролювальну функцію, а також МТСБУ і державних банків).

Я б висвітлив ще 5 проблем, але нехай вирішать хоча б ці.

Виклики для НБУ.

Тактичний – нарешті почати реформи фінансового сектору, які унормують рівень конкуренції та забезпечать появу нових секторів (ринків), зроблять умови кредитування в Україні більш прийнятними.

Стратегічний – підготовка монетарного середовища для прийняття допомоги для відновлення України в сумі завданих збитків.

За обома напрямками активність відсутня.

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