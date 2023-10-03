Если и будет девальвация, то не скоро и несильно

Нацбанк принял решение о смене валютного режима. С сегодняшнего дня курс гривни к доллару США уже не является фиксированным на уровне температурного режима здорового человека, а "управляемо-гибким". Что это значит?

Зачем менять режим, все же было хорошо?

Основная причина – режим фиксированного курса исчерпал свой стабилизационный потенциал. Население и бизнес начали привыкать к неизменному курсу, чем дальше, тем сложнее было бы отказываться от режима привязки и тем длиннее и рискованнее было бы возвращение к нормальности. Управляемая гибкость курса позволит НБУ активнее ослаблять ограничения на движение капитала, поскольку рынок постепенно будет восстанавливать способность к (ограниченной) самокоррекции. В далекой перспективе курс станет гибким, как до войны, и сможет выполнять функцию предохранителя от внешних шоков.

Что изменится, будет ли девальвация?

В перспективе нескольких месяцев практически ничего не изменится. При фиксированном курсе НБУ каждый день продавал валюту из своих резервов. Ровно столько, чтобы удовлетворить дефицит валюты на межбанковском рынке. Теперь НБУ также будет продавать валюту из резервов, но немного меньше или немного больше, чем дефицит валюты на рынке, и позволит официальному курсу двигаться вниз и вверх на дельту, которую в первые недели, скорее всего, вообще трудно будет заметить невооруженным глазом.

В дальнейшем НБУ будет увеличивать амплитуду колебаний курса, а их направление будет больше соответствовать изменениям в состоянии платежного баланса и валютного рынка. То есть будет и девальвация, и укрепление. Что именно будет преобладать – будет зависеть от массы факторов, среди основных: продолжительность боевых действий, пропускная способность экспортных путей, объемы международной помощи.

Финальная цель Нацбанка – вернуться к полноценному инфляционному таргетированию и плавающему курсу. Но ввиду рисков войны это еще будет не скоро, и НБУ еще долгое время будет активно участвовать в выравнивании дисбалансов на валютном рынке.

Почему сейчас?

На самом деле НБУ уже давно планировал отойти от фиксированного курса, введенного в первый день полномасштабного вторжения для стабилизации рынка, и открыто объявлял о своих планах (хотя по моим наблюдениям, до последнего времени мало кто обращал внимание на заявления Нацбанка).

Воплотить эти намерения в жизнь позволила экономическая ситуация, которая за последние полгода существенно улучшилась. Еще в начале года смена режима была бы очень рискованной и неуместной.

Так, зимой НБУ продавал из резервов $3,0 млрд в месяц, на наличном рынке доллар можно было купить не менее чем за 40 грн, а резервы НБУ едва дотягивали до уровня конца 2021 года. Но летом дефицит валюты на межбанке сократился до $1,5 – $2,0 млрд , резервы Нацбанка пересекли отметку $40 млрд, обновив исторический (!) рекорд, а наличный курс вплотную приблизился к официальному. В августе-сентябре на валютном рынке наблюдалась некоторая нервозность, наличный курс пополз вверх, НБУ продавал больше валюты на межбанке (2,4-2,6 млрд в месяц), резервы Нацбанка перестали расти. Однако в целом ситуация на рынке остается гораздо лучше, чем в начале года.

При этом инфляция продолжала стремительно снижаться – в августе показатель инфляции снизился до 8,6% г/г, это в три раза меньше чем с 26,6% в декабре прошлого года – а экономическая активность восстанавливалась, что хорошо почувствовали компании, ориентированные на внутреннего потребителя.

Ключевую роль в этом улучшении сыграла международная помощь. Несмотря на полномасштабную войну, у Украины есть полноценная программа с МВФ. С начала года страна регулярно получала около $4 млрд в месяц международной финансовой поддержки (в дополнение к военной).

Поэтому для экспертного сообщества решение Нацбанка не стало сюрпризом, мы ждали смену режима уже несколько месяцев.

Какие риски?

Мы живем в бурные времена и рисков не избежать. Впереди нас ждет еще одна сложная зима с вероятными обстрелами энергетической инфраструктуры и падением экспорта отдельных товаров на фоне сезонного увеличения импорта. И вот буквально на выходных кристаллизовались риски недопоступления объемов международной помощи из-за сложной политической ситуации в США.

Вряд ли НБУ с его крутой аналитической командой не заметил эти риски. Тот факт, что обычно консервативный Нацбанк решился на смену режима, свидетельствует о его уверенности в завтрашнем и даже в послезавтрашнем дне.

Среди основных причин такой уверенности – высокий уровень резервов, сотрудничество с МВФ, новый пакет помощи на сумму 50 млрд евро на 4 года от ЕС. Также не забываем, что продолжают действовать строгие ограничения на вывод капитала, которые НБУ планирует ослаблять в зависимости от ситуации на рынке, но может и усугубить в случае непредсказуемых шоков.

Оригинал