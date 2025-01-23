Такими в 2025 году лично я считаю робототехнику, цифровое здоровье (с ИИ-персонализацией) и использование ИИ в программном обеспечении. Рассказываю почему.

Говорим "роботы", думаем Boston Dynamics? Или вспоминаем инновационные логистические терминалы национального почтового оператора? Промышленная автоматизация – вчерашний день. За последние годы современные роботы научились, в частности: