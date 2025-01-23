Куди інвестувати цього року – три найперспективніші напрями
Юрій Романюха
СЕО та керуючий партнер ангельського синдикату ICLUB
Такими у 2025 році особисто я вважаю робототехніку, цифрове здоровʼя (з ШІ-персоналізацією) та використання ШІ в програмному забезпеченні. Розповідаю чому.
Кажемо "роботи", думаємо Boston Dynamics? Або згадуємо інноваційні логістичні термінали національного поштового оператора? Промислова автоматизація – вчорашній день. За останні роки сучасні роботи навчилися, зокрема:
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