С 2010 года восемь лет у нас было ослабление гривни к доллару, шесть лет – усиление. При этом, если говорить об усилении гривни, только два раза рост был больше 1%.

После визита МВФ, НБУ позволил гривне расслабиться. Может показаться, что была достигнута договоренность фонда и власти на это. И здесь все понятно, потому что каждая дополнительная гривня девальвации – это дополнительная гривня дополнительных поступлений в бюджет. Например, в декабре должны зайти $8,5 млрд помощи, а значит, при девальвации есть дополнительные 8,5 млрд грн в бюджете. Поступления на 2025 год $38 млрд, а следовательно, доведение курса до 45 грн за доллар – это дополнительные гривни на сумму 133 млрд грн в бюджет только из-за переоценки курса.