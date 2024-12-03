З 2010 року вісім років ми мали послаблення гривні до долара, шість років – посилення. Водночас, якщо казати про посилення гривні, лише двічі зростання було більш ніж 1%.

Після візиту МВФ, НБУ дозволив гривні послабитись. Може здатися, що була досягнута домовленість фонду й влади на це. Й тут все зрозуміло, бо кожна додаткова гривня девальвації – це додаткова гривня додаткових надходжень до бюджету. Наприклад, у грудні мають зайти $8,5 млрд допомоги, а отже у разі девальвації маємо додаткові 8,5 млрд грн у бюджеті. Надходження на 2025 рік $38 млрд, а отже доведення курсу до 45 грн за долар – це додаткові гривні на суму 133 млрд грн в бюджет лише через переоцінку курсу.