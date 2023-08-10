О чем говорят итоги госбюджета за 7 месяцев

Об этом свидетельствуют несколько тенденций: отсутствие эмиссионного финансирования бюджета со стороны НБУ, выполнение плана по налогам и существенное перевыполнение плана по неналоговым доходам, большая ликвидность на ЕКР и меньшие разрывы в финансировании защищенных приоритетных расходов.

Основным поддерживающим фактором является ритмическое и полное поступление внешнего финансирования в бюджет, средние месячные объемы которого выросли с 3,2 млрд долларов в 2022 году до 4 млрд долларов в 2023 году. Впрочем, растущие расходы на отпор российской агрессии продолжают оказывать значительное давление на расширение дефицита бюджета и внешнего государственного долга.

Основные цифры таковы.

Доходы:

Доходы общего фонда за 7 месяцев – 1006,1 млрд грн (в т.ч. гранты – 317,2 млрд грн).

Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений за 7 месяцев на 2,8% (+11 млрд грн), Государственная таможенная служба недовыполнила план – на 1,6%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых показателях без грантов) доходы общего фонда выросли на 20% (+115 млрд грн).

За январь – июль гранты (безвозвратная помощь) составили 31,5% доходов общего фонда. Подавляющую часть грантов (98% от их общего объема) предоставили США. Остальные (2%) – гранты от отдельных европейских стран, направленные через целевой фонд Всемирного банка (проект PEACE).

По оперативной оценке все доходы государственного бюджета (общий и спецфонд) в январе – июле составили 1477,2 млрд грн. В сопоставимых показателях (без грантов) – это на 79,3% (+513 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной прирост (+398 млрд грн) обеспечен за счет роста доходов спецфонда. Это прежде всего неналоговые доходы спецфонда по статьям "другие источники поступлений бюджетных учреждений", по которым учитываются поступления благотворительных взносов, пожертвований, гуманитарной помощи на спецсчета бюджетных учреждений для военной, гуманитарной поддержки и восстановления Украины (United 24, спецсчет НБУ, Фонд разрушенного имущества и инфраструктуры и другие спецсчета при отдельных министерствах, МЗ, МОН, МЭРТ и т.д.).

Расходы:

Расходы госбюджета за 7 месяцев – 2066,9 млрд грн, в т.ч. общий фонд – 1639,5 млрд грн.

План расходов по общему фонду выполнен на 93,4%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы выросли на 69,6% (+848,4 млрд грн).

Подробная разбивка расходов за 7 месяцев будет опубликована впоследствии, но их структура не изменится. Чуть больше 50% в ней будут занимать прямые расходы на оборону, а вместе с расходами на национальную безопасность и правоохранительную деятельность военный бюджет будет превышать 60%.

Дефицит:

Дефицит госбюджета по итогам 7 месяцев составил 583,9 млрд. грн., в т.ч. общий фонд – 627,6 млрд грн (против запланированного на этот период дефицита – 1088,5 млрд грн).

Дефицит профинансирован прежде всего за счет внешних заимствований, а также размещения ОВГЗ на аукционах. По данным Минфина, сальдо (разница между привлечением и погашением) по ОВГЗ – 77,7 млрд грн, сальдо по внешним привлечениям – 682,9 млрд грн. Обратной стороной такой структуры финансирования является ускоренный рост внешнего государственного долга.

За 7 месяцев внешнее финансирование бюджета (гранты+кредиты) составило 1026,1 млрд грн (28,1 млрд долларов), что эквивалентно 4 млрд долл./месяц. Объемы внешнего финансирования эквивалентны половине расходов государственного бюджета. Впрочем, если учитывать поступление международной помощи на спецсчета в поддержку Украины, доля внешнего финансирования будет еще больше.

Следовательно, за 7 месяцев 2023 доходы госбюджета составили 1,48 трлн грн, расходы – 2,07 трлн грн, дефицит – 0,58 трлн грн. За последнее время тенденции в выполнении госбюджета не претерпели существенных изменений.

С ускорением расходов давление на бюджет к концу года традиционно будет усиливаться. Устойчивое исполнение мобилизационного бюджета будет зависеть от поддержки бюджетной дисциплины, усилий всех органов власти по детенизации, усилению прозрачности и эффективности государственных закупок, выполнению взятых обязательств перед партнерами в рамках бюджетного процесса.